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Кабмин в целом поддержал проект о регулировании платежей за цифровые подписки

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Российское правительство в целом поддержало проект закона о защите прав граждан при оформлении цифровых подписок.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отзыв правительства.

В документе сказано, что кабмин поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом указанных замечаний.

В ноябре глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев заявил, что законопроекты об административной и уголовной ответственности за онлайн-трансляции в интернете с демонстрацией насилия и неподобающего поведения — треш-стримы — были поддержаны в российском кабмине.

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