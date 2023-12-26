Оперштаб: учения с использованием беспилотников проводятся в Ейском районе Кубани
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
Об этом заявили в оперштабе региона.
«В муниципалитете проводятся учения, в том числе с использованием беспилотников», — сказано в сообщении.
Уточняется, что громкий звук — уничтожение одной из учебных целей при отработке задач учений.
23 декабря экипажи кораблей Черноморского флота России провели учения по прикрытию пункта базирования кораблей Севастополя от беспилотников противника.