Черноморский флот провёл учения по отражению атак БПЛА на Севастополь

Экипажи кораблей Черноморского флота России провели учения по прикрытию пункта базирования кораблей Севастополя от беспилотников противника.

Об этом сообщила пресс-служба ЧФ.

По замыслу манёвров, оперативные службы получили данные о взлёте дронов с Украины в направлении Крыма. Сигнал о приближении БПЛА был передан всем корабельным силам флота.

«Для эффективного распределения и уничтожения целей средства ПВО на кораблях, выполняющих задачи в море и находящихся в пунктах базирования, были приведены в готовность к немедленному применению», — приводит сообщение Интерфакс.

Ранее два российских бомбардировщика Ту-22М3 провели пятичасовой полёт над нейтральными водами Балтийского моря.