Черноморский флот провёл учения по отражению атак БПЛА на Севастополь
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Об этом сообщила пресс-служба ЧФ.
По замыслу манёвров, оперативные службы получили данные о взлёте дронов с Украины в направлении Крыма. Сигнал о приближении БПЛА был передан всем корабельным силам флота.
«Для эффективного распределения и уничтожения целей средства ПВО на кораблях, выполняющих задачи в море и находящихся в пунктах базирования, были приведены в готовность к немедленному применению», — приводит сообщение Интерфакс.
Ранее два российских бомбардировщика Ту-22М3 провели пятичасовой полёт над нейтральными водами Балтийского моря.