RT в Telegram
Подпишись

Черноморский флот провёл учения по отражению атак БПЛА на Севастополь

Короткая ссылка
Экипажи кораблей Черноморского флота России провели учения по прикрытию пункта базирования кораблей Севастополя от беспилотников противника.
Черноморский флот провёл учения по отражению атак БПЛА на Севастополь
  • AP

Об этом сообщила пресс-служба ЧФ.

По замыслу манёвров, оперативные службы получили данные о взлёте дронов с Украины в направлении Крыма. Сигнал о приближении БПЛА был передан всем корабельным силам флота.

«Для эффективного распределения и уничтожения целей средства ПВО на кораблях, выполняющих задачи в море и находящихся в пунктах базирования, были приведены в готовность к немедленному применению», — приводит сообщение Интерфакс.

Ранее два российских бомбардировщика Ту-22М3 провели пятичасовой полёт над нейтральными водами Балтийского моря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить