МВД: в Чувашии КамАЗ насмерть сбил десятилетнюю девочку

В посёлке Урмары в Чувашии КамАЗ сбил десятилетнюю девочку.

Об этом заявили в МВД республики.

«На улице Заводской посёлка Урмары под колёсами КамАЗа, отъезжавшего от расположенного неподалеку предприятия, оказалась десятилетняя девочка», — сообщает ведомство в Telegram.

Уточняется, что ребёнок скончался от полученных травм.

Ранее грузовик сбил трёх человек, которые ремонтировали колесо у края проезжей части в Кочубеевском округе Ставропольского края.

Кроме того, два человека получили травмы в результате падения Hyundai Solaris в яму в Кировском районе Новосибирска.