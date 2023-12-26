МВД: в Чувашии КамАЗ насмерть сбил десятилетнюю девочку
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Об этом заявили в МВД республики.
«На улице Заводской посёлка Урмары под колёсами КамАЗа, отъезжавшего от расположенного неподалеку предприятия, оказалась десятилетняя девочка», — сообщает ведомство в Telegram.
Уточняется, что ребёнок скончался от полученных травм.
Ранее грузовик сбил трёх человек, которые ремонтировали колесо у края проезжей части в Кочубеевском округе Ставропольского края.
Кроме того, два человека получили травмы в результате падения Hyundai Solaris в яму в Кировском районе Новосибирска.