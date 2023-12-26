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МВД: в Чувашии КамАЗ насмерть сбил десятилетнюю девочку

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В посёлке Урмары в Чувашии КамАЗ сбил десятилетнюю девочку.
МВД: в Чувашии КамАЗ насмерть сбил десятилетнюю девочку
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом заявили в МВД республики.

«На улице Заводской посёлка Урмары под колёсами КамАЗа, отъезжавшего от расположенного неподалеку предприятия, оказалась десятилетняя девочка», — сообщает ведомство в Telegram.

Уточняется, что ребёнок скончался от полученных травм.

Ранее грузовик сбил трёх человек, которые ремонтировали колесо у края проезжей части в Кочубеевском округе Ставропольского края.

Кроме того, два человека получили травмы в результате падения Hyundai Solaris в яму в Кировском районе Новосибирска.

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