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В Нижегородской области вручили первые нагрудные знаки «Дети военного времени»

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Первые 20 жителей Нижегородской области удостоены нагрудных знаков «Дети военного времени». В их числе — труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, ветераны труда.
В Нижегородской области вручили первые нагрудные знаки «Дети военного времени»
  • © nobl.ru

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

«Многие из тех, кто родился и рос в годы Великой Отечественной войны, сегодня ведут активную общественную деятельность. В детстве на их плечи ложились по-настоящему взрослые обязанности», — заявил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, закалка, полученная в те годы, помогла не просто возродить страну, но и создать базу, которая продолжает обеспечивать развитие России.

Ранее власти Нижнего Тагила вручили 13 жителям почётные знаки «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

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