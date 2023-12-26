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Психолог Лаврова посоветовала не ругать себя при подведении итогов года

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Кандидат психологических наук практикующий психолог и спикер курса «Кто я и чего хочу?» в Skillbox Елена Лаврова рассказала, как подводить итоги года.
Психолог Лаврова посоветовала не ругать себя при подведении итогов года
  • Gettyimages.ru
  • © damircudic

«Я советую формулировать итоги года исходя из благодарности к самому себе. Даже если кажется, что вы ничего не добились, не торопитесь себя обесценивать. Подумайте, за что вы можете быть себе благодарны», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Лаврова, не стоит себя ругать, даже если в уходящем году получилось не всё, что планировалось.

«Главное, не сравнивайте себя с другими», — считает она.

По словам эксперта, при постановке целей на следующий год нужно ориентироваться на собственные стремления, а не на желания окружающих.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что желание выполнить как можно больше задач в короткий срок перед Новым годом приводит в напряжение нервную систему и в январе человек может ощутить опустошение.

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