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Поданный против Ивлеевой иск допускает арест её имущества

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По иску, поданному против Анастасии Ивлеевой из-за скандальной вечеринки, её имущество могут арестовать в качестве обеспечительной меры, это следует из искового заявления, которое есть в распоряжении RT.
Поданный против Ивлеевой иск допускает арест её имущества
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

В документе говорится, что сумма коллективного иска определена с учётом масштаба распространения фото с «голой» вечеринки и совокупной аудитории приглашённых на тусовку гостей.

Деньги истцы требуют направить в фонд «Защитники Отечества».

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