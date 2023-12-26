Поданный против Ивлеевой иск допускает арест её имущества

По иску, поданному против Анастасии Ивлеевой из-за скандальной вечеринки, её имущество могут арестовать в качестве обеспечительной меры, это следует из искового заявления, которое есть в распоряжении RT.

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В документе говорится, что сумма коллективного иска определена с учётом масштаба распространения фото с «голой» вечеринки и совокупной аудитории приглашённых на тусовку гостей. Деньги истцы требуют направить в фонд «Защитники Отечества».