Поданный против Ивлеевой иск допускает арест её имущества
По иску, поданному против Анастасии Ивлеевой из-за скандальной вечеринки, её имущество могут арестовать в качестве обеспечительной меры, это следует из искового заявления, которое есть в распоряжении RT.
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
В документе говорится, что сумма коллективного иска определена с учётом масштаба распространения фото с «голой» вечеринки и совокупной аудитории приглашённых на тусовку гостей.
Деньги истцы требуют направить в фонд «Защитники Отечества».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен