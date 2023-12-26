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Специалист Умнов заявил о пользе чая с мятой при низком атмосферном давлении

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Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, как улучшить самочувствие при низком атмосферном давлении.
Специалист Умнов заявил о пользе чая с мятой при низком атмосферном давлении
  • Gettyimages.ru

«Пейте больше воды или разбавленных соков. Не вставайте с кровати резко, так как это может резко снизить артериальное давление, что чревато обмороком. Пейте витамины. При затруднении дыхания, нарушениях зрения, болях в грудной клетке вызывайте врача», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, справиться с низким давлением поможет хороший сон, а для успокоения можно пить чай с мятой.

Утром рекомендуется делать зарядку и принимать лёгкий душ.

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