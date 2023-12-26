Специалист Умнов заявил о пользе чая с мятой при низком атмосферном давлении

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, как улучшить самочувствие при низком атмосферном давлении.

«Пейте больше воды или разбавленных соков. Не вставайте с кровати резко, так как это может резко снизить артериальное давление, что чревато обмороком. Пейте витамины. При затруднении дыхания, нарушениях зрения, болях в грудной клетке вызывайте врача», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, справиться с низким давлением поможет хороший сон, а для успокоения можно пить чай с мятой.

Утром рекомендуется делать зарядку и принимать лёгкий душ.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал, что хрупкость костей может быть обусловлена недостатком витамина D в организме.