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Экс-замглавы Владимирской области повторно приговорили к восьми годам колонии

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Суд после нового рассмотрения дела в отношении бывшего заместителя губернатора Владимирской области Рената Чагаева вновь назначил ему восемь лет колонии строгого режима.
Экс-замглавы Владимирской области повторно приговорили к восьми годам колонии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил Октябрьский районный суд Владимира.

«Постановлен приговор в отношении бывшего заместителя губернатора Владимирской области Чагаева Р.Б., которым он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее бывшего замглавы администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края приговорили к десяти годам колонии за взятки на сумму более чем 1,4 млн рублей.

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