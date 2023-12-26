Экс-замглавы Владимирской области повторно приговорили к восьми годам колонии

Суд после нового рассмотрения дела в отношении бывшего заместителя губернатора Владимирской области Рената Чагаева вновь назначил ему восемь лет колонии строгого режима.

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Об этом сообщил Октябрьский районный суд Владимира. «Постановлен приговор в отношении бывшего заместителя губернатора Владимирской области Чагаева Р.Б., которым он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России», — приводит сообщение РИА Новости. Ранее бывшего замглавы администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края приговорили к десяти годам колонии за взятки на сумму более чем 1,4 млн рублей.