В Хабаровском крае экс-чиновника приговорили к десяти годам колонии за взятки
- РИА Новости
Об этом сообщает СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
По данным следствия, он получал от руководителя ресурсоснабжающей организации взятки за непривлечение его к ответственности за некачественные работы в сфере ЖКХ.
«Судом он признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет со штрафом в размере 15 млн рублей», — говорится в сообщении.
Ранее суд в Сочи избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю директора ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела», которого обвинили в получении взятки в особо крупном размере.