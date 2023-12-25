В Хабаровском крае экс-чиновника приговорили к десяти годам колонии за взятки

Бывшего замглавы администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края приговорили к десяти годам колонии за взятки на сумму более чем 1,4 млн рублей.

Об этом сообщает СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

По данным следствия, он получал от руководителя ресурсоснабжающей организации взятки за непривлечение его к ответственности за некачественные работы в сфере ЖКХ.

«Судом он признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет со штрафом в размере 15 млн рублей», — говорится в сообщении.

Ранее суд в Сочи избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю директора ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела», которого обвинили в получении взятки в особо крупном размере.