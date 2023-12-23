В Сочи по делу о взятке в 23 млн рублей арестовали замдиректора Росзаповедцентра
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Как сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю, следствие полагает, что чиновник за взятку в 23 млн рублей обещал оказать содействие в принятии положительного решения о заключении с фирмой рекреационного соглашения на земельный участок в посёлке Красная Поляна.
«Вечером 20 декабря 2023 года в ходе встречи у одного из кафе города Сочи чиновник получил первую часть взятки в размере 1 млн рублей. После этого его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками», — отметили в региональном следственном управлении СК России.
Ранее сообщалось, что суд в Петербурге арестовал заместителя начальника УМВД по Красносельскому району.