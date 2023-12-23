В Сочи по делу о взятке в 23 млн рублей арестовали замдиректора Росзаповедцентра

Суд в Сочи избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю директора ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела», которого обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю, следствие полагает, что чиновник за взятку в 23 млн рублей обещал оказать содействие в принятии положительного решения о заключении с фирмой рекреационного соглашения на земельный участок в посёлке Красная Поляна.

«Вечером 20 декабря 2023 года в ходе встречи у одного из кафе города Сочи чиновник получил первую часть взятки в размере 1 млн рублей. После этого его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками», — отметили в региональном следственном управлении СК России.

Ранее сообщалось, что суд в Петербурге арестовал заместителя начальника УМВД по Красносельскому району.