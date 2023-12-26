В Подмосковье на региональном портале оформили 6,2 миллиона услуг за год

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник заявила, что в 2023 году жители оформили на региональном портале более 6,2 млн услуг.

Об этом сообщает телеканал «360».

В сентябре был установлен рекорд по числу онлайн-заявлений — около 850 тыс. заявок. Из них 300 тыс. касались записи в кружки и секции.

«Стоит отметить, что за последние четыре года данная онлайн-услуга является абсолютным лидером по количеству обращений. В то же время топ-5 электронных услуг меняется в течение года в зависимости от временного периода», — сказала Куртяник.

Отмечается, что на портале госуслуг Московской области зарегистрировано почти десять миллионов учётных записей.

Чаще всего жители региона обращаются за выпиской из домовой книги, выдачей и заменой социальных карт и субсидиями на оплату ЖКУ.

Ранее сообщалось, что в МФЦ Подмосковья 43,5 тысячи госуслуг жители получили в цифровых зонах.