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В Ростовской области отремонтировали более 220 фасадов домов за год

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В Ростовской области в 2023 году отремонтировали 221 фасад многоквартирных домов, в том числе 60 зданий, признанных памятниками архитектуры.
В Ростовской области отремонтировали более 220 фасадов домов за год
  • © donland.ru

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на областное правительство.

Отмечается, что исторические дома расположены в Таганроге, Новочеркасске и Ростове.

На 2024 год запланированы работы на 72 объектах культурного наследия. По оценке специалистов, в регионе их насчитывается более 11 тыс.

Ранее директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова заявила, что в 2024 году в регионе проведут ремонт 188 домов.

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