В Мурманской области отремонтируют 188 домов в 2024 году

Директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова заявила, что в 2024 году в регионе проведут ремонт 188 домов.

Об этом сообщает АБН24.

Как рассказала Барсукова на совещании в региональном правительстве, в 2023 году на реализацию программы капитального ремонта направили 3,8 млрд рублей.

В настоящее время готовность всех работ составляет 92,4%.

Также она отметила, что программа капитального ремонта 188 многоквартирных домов в 2024 году предусматривает 615 видов работ.

Ранее сообщалось, что в Челябинске построят два жилых дома по программе реновации.