RT в Telegram
Подпишись

В Мурманской области отремонтируют 188 домов в 2024 году

Короткая ссылка
Директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова заявила, что в 2024 году в регионе проведут ремонт 188 домов.
В Мурманской области отремонтируют 188 домов в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Diy13

Об этом сообщает АБН24.

Как рассказала Барсукова на совещании в региональном правительстве, в 2023 году на реализацию программы капитального ремонта направили 3,8 млрд рублей.

В настоящее время готовность всех работ составляет 92,4%.

Также она отметила, что программа капитального ремонта 188 многоквартирных домов в 2024 году предусматривает 615 видов работ.

Ранее сообщалось, что в Челябинске построят два жилых дома по программе реновации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить