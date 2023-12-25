В Мурманской области отремонтируют 188 домов в 2024 году
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Об этом сообщает АБН24.
Как рассказала Барсукова на совещании в региональном правительстве, в 2023 году на реализацию программы капитального ремонта направили 3,8 млрд рублей.
В настоящее время готовность всех работ составляет 92,4%.
Также она отметила, что программа капитального ремонта 188 многоквартирных домов в 2024 году предусматривает 615 видов работ.
Ранее сообщалось, что в Челябинске построят два жилых дома по программе реновации.