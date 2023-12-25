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В Челябинске построят два жилых дома по программе реновации

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Вице-мэр Челябинска Надежда Рыльская заявила, что в 2024—2025 годах в городе построят два многоквартирных дома.
В Челябинске построят два жилых дома по программе реновации
  • Gettyimages.ru
  • © MariaKuzkina

Об этом сообщает URA.RU.

«В 2024 году по проекту о комплексном развитии территории (КРТ) будет введён в эксплуатацию жилой дом. В 2025 году будет построено жилое здание со встроенным детским садом на 95 мест», — сказала Рыльская.

Также она отметила, что в рамках заключённых договоров будет освоено ещё 11 территорий. В том числе в Калининском, Центральном, Ленинском и Советском районах.

Ранее, как сообщала газета «Взгляд», зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал об итогах реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 году. За десять месяцев ввод жилья в стране составил 86,2 млн кв. м. До конца года введут в общей сложности 104 млн кв. м. Жилищные условия улучшат 3,7 млн российских семей.


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