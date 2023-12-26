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В Удмуртии вынесли приговор по делу о ложном сообщении о минировании ТЦ

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В Удмуртии вынесли приговор в отношении жителя Можги за заведомо ложное сообщение о минировании торгового центра.
В Удмуртии вынесли приговор по делу о ложном сообщении о минировании ТЦ
  • Gettyimages.ru
  • © Michał Chodyra

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества республики.

По имеющейся информации, в октябре 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил в дежурную часть полиции из хулиганских побуждений. На суде он полностью признал вину.

Обвиняемому назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Ранее стало известно, что подростка из Красноярского края арестовали за 350 ложных сообщений о минировании на территории России.

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