В Удмуртии вынесли приговор по делу о ложном сообщении о минировании ТЦ

В Удмуртии вынесли приговор в отношении жителя Можги за заведомо ложное сообщение о минировании торгового центра.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества республики.

По имеющейся информации, в октябре 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил в дежурную часть полиции из хулиганских побуждений. На суде он полностью признал вину.

Обвиняемому назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Ранее стало известно, что подростка из Красноярского края арестовали за 350 ложных сообщений о минировании на территории России.