В Удмуртии вынесли приговор по делу о ложном сообщении о минировании ТЦ
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества республики.
По имеющейся информации, в октябре 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил в дежурную часть полиции из хулиганских побуждений. На суде он полностью признал вину.
Обвиняемому назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
Ранее стало известно, что подростка из Красноярского края арестовали за 350 ложных сообщений о минировании на территории России.