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Власти Тверской области поздравили ветерана Нечаеву со 100-летием

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Нину Нечаеву со 100-летием.
Власти Тверской области поздравили ветерана Нечаеву со 100-летием
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Вы связали свою жизнь с отраслью электроэнергетики, в военное и мирное время направляли свой профессионализм на благо родного для вас Верхневолжья. Трудовой подвиг поколения ветеранов золотыми буквами вписан в историю нашего Отечества», — заявил Руденя.

Нечаева награждена медалью «Ветеран труда». После освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков училась в индустриальном техникуме. Почти 40 лет проработала на предприятии «Калининские электросети».

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