Суд отказался отменять арест рэперу Vacío за «голую» вечеринку у Ивлеевой

Московский городской суд признал законным административный арест на 15 суток рэпера Vacío (Николай Васильев) за появление практически в голом виде на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Об этом сообщили РИА Новости в суде.

Ранее суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил ему административный арест сроком на 15 суток и штраф в размере 200 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных ценностей.

Сам рэпер записал видеоролик с извинениями.

Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров также опубликовал в своих социальных сетях видеообращение, в котором извинился за участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».