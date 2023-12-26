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Суд отказался отменять арест рэперу Vacío за «голую» вечеринку у Ивлеевой

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Московский городской суд признал законным административный арест на 15 суток рэпера Vacío (Николай Васильев) за появление практически в голом виде на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.
Суд отказался отменять арест рэперу Vacío за «голую» вечеринку у Ивлеевой
  • Gettyimages.ru
  • © Photopa1

Об этом сообщили РИА Новости в суде.

Ранее суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил ему административный арест сроком на 15 суток и штраф в размере 200 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных ценностей. 

Сам рэпер записал видеоролик с извинениями.

Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров также опубликовал в своих социальных сетях видеообращение, в котором извинился за участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

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