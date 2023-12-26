Суд отказался отменять арест рэперу Vacío за «голую» вечеринку у Ивлеевой
- Gettyimages.ru
- © Photopa1
Об этом сообщили РИА Новости в суде.
Ранее суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил ему административный арест сроком на 15 суток и штраф в размере 200 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных ценностей.
Сам рэпер записал видеоролик с извинениями.
Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров также опубликовал в своих социальных сетях видеообращение, в котором извинился за участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».