В новостройках Москвы сделают обязательной установку зарядки для электромобилей
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Об этом сообщает НСН.
«Предлагается утвердить требования по обязательному монтажу зарядной инфраструктуры на придомовой территории там, где это представляется возможным. Также оборудование предполагается размещать в проездах внутри кварталов, в отдельно стоящих и встроенных гаражах, на улично-дорожной сети», — сказала Княжевская.
Также она отметила, что зарядные станции предложено размещать на многоярусных стоянках нежилых объектов, автопредприятиях и перехватывающих парковках.
Ранее сообщалось, что столичная компания нарастила производство зарядных станций для электромобилей в пять раз.