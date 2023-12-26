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В новостройках Москвы сделают обязательной установку зарядки для электромобилей

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Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская заявила, что подготовлен проект нормативов, обязывающих установку зарядных станций для электромобилей в новостройках города.
В новостройках Москвы сделают обязательной установку зарядки для электромобилей
  • Gettyimages.ru
  • © piyaphun

Об этом сообщает НСН.

«Предлагается утвердить требования по обязательному монтажу зарядной инфраструктуры на придомовой территории там, где это представляется возможным. Также оборудование предполагается размещать в проездах внутри кварталов, в отдельно стоящих и встроенных гаражах, на улично-дорожной сети», — сказала Княжевская.

Также она отметила, что зарядные станции предложено размещать на многоярусных стоянках нежилых объектов, автопредприятиях и перехватывающих парковках.

Ранее сообщалось, что столичная компания нарастила производство зарядных станций для электромобилей в пять раз.

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