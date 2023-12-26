В драке с поножовщиной в общежитии в Кемерове погиб подросток
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
«В помещении одного их общежитий Центрального района областного центра в ходе произошедшего массового конфликта 16-летнему подростку было причинено колото-резаное ранение грудной клетки, вследствие которого его смерть наступила мгновенно», — говорится в сообщении.
Ещё двух пострадавших подростков госпитализировали.
Возбуждены уголовные дела.
Ранее в вагоне метро в Москве произошла потасовка, которая закончилась поножовщиной, возбудили уголовное дело о хулиганстве.