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В драке с поножовщиной в общежитии в Кемерове погиб подросток

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В массовой драке в общежитии в Кемерове один подросток погиб, ещё двое пострадали.
В драке с поножовщиной в общежитии в Кемерове погиб подросток
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

«В помещении одного их общежитий Центрального района областного центра в ходе произошедшего массового конфликта 16-летнему подростку было причинено колото-резаное ранение грудной клетки, вследствие которого его смерть наступила мгновенно», — говорится в сообщении.

Ещё двух пострадавших подростков госпитализировали.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее в вагоне метро в Москве произошла потасовка, которая закончилась поножовщиной, возбудили уголовное дело о хулиганстве.

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