В московском метро мужчина ранил ножом пассажира

В вагоне метро в Москве произошла потасовка, которая закончилась поножовщиной, участники конфликта задержаны.

Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

По данным ведомства, в вагоне поезда на Таганско-Краснопресненской линии между пассажирами произошёл конфликт.

«В какой-то момент один из мужчин достал предмет, похожий на нож. Оппонент, увидев его в руке, предпринял попытку выхватить, получив при этом резаную рану», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что две женщины устроили драку в вагоне московского метро из-за того, что одна из них громко слушала музыку.