RT в Telegram
Подпишись

В московском метро мужчина ранил ножом пассажира

Короткая ссылка
В вагоне метро в Москве произошла потасовка, которая закончилась поножовщиной, участники конфликта задержаны.
В московском метро мужчина ранил ножом пассажира
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

По данным ведомства, в вагоне поезда на Таганско-Краснопресненской линии между пассажирами произошёл конфликт.

«В какой-то момент один из мужчин достал предмет, похожий на нож. Оппонент, увидев его в руке, предпринял попытку выхватить, получив при этом резаную рану», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что две женщины устроили драку в вагоне московского метро из-за того, что одна из них громко слушала музыку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить