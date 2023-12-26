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Психолог Ивановский рассказал, почему новогодние желания могут не сбываться

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Клинический психолог Валерий Ивановский рассказал, почему новогодние желания могут не сбываться.
Психолог Ивановский рассказал, почему новогодние желания могут не сбываться
  • Gettyimages.ru
  • © AleksandarNakic

«Человек часто отдает все события своей жизни каким-то внешним силам. Особенно сильно это проявляется при загадывании желаний на Новый год. Мы все желаем счастья, денег, здоровья, исполнения желаний. Причём обращаемся к какой-то внешней силе, которая должна это сделать за нас», — заявил он в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

По словам эксперта, если такие желания сами по себе есть, то это свидетельствует о том, что за прошедший год они не исполнились.

Как считает Ивановский, каждый человек — кузнец своего счастья, и счастливым он может себя сделать только сам.

Психолог добавил, что при загадывании желания необходимо обращаться только к самим себе.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что желание выполнить как можно больше задач в короткий срок перед Новым годом приводит в напряжение нервную систему и в январе человек может ощутить опустошение.

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