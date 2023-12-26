В Петербурге перед судом предстанут обвиняемые в сдаче несуществующих квартир
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По имеющейся информации, два жителя Всеволожского района Ленобласти размещали на популярном онлайн-сервисе объявления о сдаче жилплощади в долгосрочную аренду, используя фотографии других квартир и поддельные документы.
После получения аванса за аренду, мошенники переставали выходить на связь, а объявление удалялось.
Во время задержания у злоумышленников обнаружили десять банковских карт, 26 мобильных телефонов и 23 сим-карты.
Общий ущерб от действий преступников оценивается в сумму 1,39 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере».
Ранее сообщалось, что суд Приморского края вынес приговор курьеру, работавшему на телефонных мошенников.