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В Петербурге перед судом предстанут обвиняемые в сдаче несуществующих квартир

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Суд в Санкт-Петербурге рассмотрит дело о мошенничестве, во время которого двое мужчин сдавали несуществующие квартиры.
В Петербурге перед судом предстанут обвиняемые в сдаче несуществующих квартир
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По имеющейся информации, два жителя Всеволожского района Ленобласти размещали на популярном онлайн-сервисе объявления о сдаче жилплощади в долгосрочную аренду, используя фотографии других квартир и поддельные документы.

После получения аванса за аренду, мошенники переставали выходить на связь, а объявление удалялось.

Во время задержания у злоумышленников обнаружили десять банковских карт, 26 мобильных телефонов и 23 сим-карты.

Общий ущерб от действий преступников оценивается в сумму 1,39 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере».

Ранее сообщалось, что суд Приморского края вынес приговор курьеру, работавшему на телефонных мошенников.

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