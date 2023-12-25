В Приморье вынесли приговор курьеру телефонных мошенников

Суд Приморского края вынес приговор курьеру, работавшему на телефонных мошенников.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

По имеющейся информации, ранее судимый 20-летний местный житель был задержан после того, как по указанию телефонных мошенников забрал у 75-летней пенсионерки 270 тыс. рублей. Деньги женщина передала на помощь дочери, якобы попавшей в ДТП.

В ходе расследования была установлена причастность злоумышленника к десяти эпизодам мошенничества на общую сумму почти 3 млн рублей.

Обвиняемого приговорили к лишению свободы сроком на четыре года шесть месяцев в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Омске троих фигурантов признали виновными по статье «Кража с банковского счёта, совершённая организованной группой».