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В Приморье вынесли приговор курьеру телефонных мошенников

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Суд Приморского края вынес приговор курьеру, работавшему на телефонных мошенников.
В Приморье вынесли приговор курьеру телефонных мошенников
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

По имеющейся информации, ранее судимый 20-летний местный житель был задержан после того, как по указанию телефонных мошенников забрал у 75-летней пенсионерки 270 тыс. рублей. Деньги женщина передала на помощь дочери, якобы попавшей в ДТП.

В ходе расследования была установлена причастность злоумышленника к десяти эпизодам мошенничества на общую сумму почти 3 млн рублей.

Обвиняемого приговорили к лишению свободы сроком на четыре года шесть месяцев в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Омске троих фигурантов признали виновными по статье «Кража с банковского счёта, совершённая организованной группой».

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