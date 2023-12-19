Суд Омска осудил мошенников за обман на сайте объявлений

В Омске троих фигурантов признали виновными по статье «Кража с банковского счёта, совершённая организованной группой».

Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

В ходе расследования установлено, что фигуранты в переписке с покупателями предлагали оформить покупку через «безопасную сделку», для чего требовалось перевести средства (от 1,5 тыс. до 36 тыс. рублей) на определённый счёт. После перевода мошенники переставали выходить на связь.

С августа по ноябрь 2020 года от их действий пострадали 50 человек, общая сумма ущерба составила 300 тыс. рублей.

Организатора мошеннической схемы приговорили к шести годам колонии, его сообщники получили 2,5 и 3,5 года. Суд также обязал осуждённых возместить ущерб.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае перед судом предстанут шестеро обвиняемых в мошенничестве. Они продавали несуществующий товар через объявления в интернете.