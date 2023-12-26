В Новгородской области двое подростков умерли после употребления наркотиков

В Нижегородской области приговорили к семи годам лишения свободы предложившего подросткам наркотики, после употребления которых двое скончались.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новгородской области.

По данным следствия, в Чудово обвиняемый предложил несовершеннолетним незаконно приобретённое наркотическое средство.

«Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Ранее следователи в Астраханской области возбудили уголовные дела по факту смертельного отравления трёх человек наркотиками.