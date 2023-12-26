В Новгородской области двое подростков умерли после употребления наркотиков
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новгородской области.
По данным следствия, в Чудово обвиняемый предложил несовершеннолетним незаконно приобретённое наркотическое средство.
«Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Ранее следователи в Астраханской области возбудили уголовные дела по факту смертельного отравления трёх человек наркотиками.