Песков назвал естественным большое число претендентов в кандидаты в президенты

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал естественным большое число претендентов в кандидаты на пост президента России.

«Это избирательная кампания, естественно, появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях», — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.

По его словам, в Конституции России зафиксированы такое право граждан и условия, которые нужны для выдвижения кандидатуры на выборах.

Песков добавил, что граждане пользуются этим правом.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что более 30 человек претендуют на выдвижение в качестве кандидатов на пост президента России.