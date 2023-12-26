Песков назвал естественным большое число претендентов в кандидаты в президенты
- РИА Новости
«Это избирательная кампания, естественно, появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях», — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.
По его словам, в Конституции России зафиксированы такое право граждан и условия, которые нужны для выдвижения кандидатуры на выборах.
Песков добавил, что граждане пользуются этим правом.
Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что более 30 человек претендуют на выдвижение в качестве кандидатов на пост президента России.