Памфилова: число претендентов на выдвижение в президенты России превысило 30

Более 30 человек претендуют на выдвижение в качестве кандидатов на пост президента России.

Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

При этом она отметила, что кампания будет конкурентной.

«Конечно, кампания будет конкурентной, поскольку очевидно, что будет более одного кандидата», — цитирует Памфилову ТАСС.

Ранее в ЦИК поступили заявки от 29 претендентов на пост президента России.

Также сообщалось, что в Донецке продолжается сбор подписей в поддержку Владимира Путина как кандидата на выборах президента России в 2024 году.