Путин встретится с главой «Газпрома» и проведёт совещание по развитию Петербурга

Российский президент Владимир Путин 26 декабря проведёт рабочую встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и проведёт совещание по развитию Санкт-Петербурга.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отмечается, что в формате видео-конференц-связи Путин обсудит вопросы развития Петербурга и его пригородов.

«Также планируется отдельная рабочая встреча президента с руководителем «Газпрома» Миллером», — сказал Песков.

Ранее Путин заявил, что Россия продолжает поставку газа странам Запада, потому что «Газпром» — надёжный партнёр, который исполняет свои контрактные обязательства.