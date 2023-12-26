Путин встретится с главой «Газпрома» и проведёт совещание по развитию Петербурга
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Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Отмечается, что в формате видео-конференц-связи Путин обсудит вопросы развития Петербурга и его пригородов.
«Также планируется отдельная рабочая встреча президента с руководителем «Газпрома» Миллером», — сказал Песков.
Ранее Путин заявил, что Россия продолжает поставку газа странам Запада, потому что «Газпром» — надёжный партнёр, который исполняет свои контрактные обязательства.