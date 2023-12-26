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Бывшего главу правительства Кузбасса осудят за хищение 70 млн рублей

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Членов организованной преступной группы, среди которых экс-глава правительства Кузбасса, осудят за хищение более 70 млн рублей.
Бывшего главу правительства Кузбасса осудят за хищение 70 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России.

По версии следствия, в результате незаконно заключённых со строительной фирмой 30 контрактов муниципальному бюджету был нанесён ущерб на сумму почти в 73 млн рублей.

«Уголовные дела с утверждёнными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу», — сообщает ведомство.

Ранее бывшего замглавы администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края приговорили к десяти годам колонии за взятки на сумму более чем 1,4 млн рублей.

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