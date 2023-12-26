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Число участников портала «Russpass. Бизнес» превысило 500 за полгода

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что за последние полгода более 500 туристических компаний стали участниками портала «Russpass. Бизнес».
Число участников портала «Russpass. Бизнес» превысило 500 за полгода

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Самый популярный раздел — «Проекты и мероприятия». Он помогает отслеживать основные события города для профессионалов индустрии туризма. Информацию о них могут размещать и сами организаторы, зарегистрированные в системе», — сказала Сергунина.

Она также отметила, что с помощью портала подано более 1,5 тыс. заявок на участие в разных программах — от образовательных интенсивов до бизнес-миссий в другие регионы и страны.

Кроме того, на онлайн-платформе доступна аналитика с данными об актуальных трендах в сфере путешествий.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Зима в Подмосковье» запустили 60 брендированных автобусов.

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