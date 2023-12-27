Россиянам рассказали, как выгодно взять кредит в 2024 году

Россиянам дали советы, как выгодно взять кредит в 2024 году. Отмечается, что после декабрьского повышения ключевой ставки ЦБ России до 16% годовых банки начали отыгрывать удорожание денег. По мнению экспертов, того же следует ждать как минимум в течение I квартала 2024 года.

«Это значит, что продолжится ужесточение лимитов по кредитам наличными и других требований к заёмщикам. Если регулятор и планирует перейти к смягчению денежно-кредитной политики, то произойдёт это не в ближайшей перспективе», — предупредил в беседе с RT эксперт «Сравни» Максим Глазков.

Кроме того, по его словам, чтобы это произошло, необходимо соблюдение ряда условий.

«В первую очередь достижения целевого показателя по уровню инфляции. Напомню, что целевой показатель инфляции на 2024 год составляет 4%. Если в установленный срок удастся прийти к нему, то ключевая ставка может снизиться до 12,5—14,5% годовых. Но это позитивный прогноз», — заявил он.

Несмотря на введённые регулятором ограничения и снижение доступности кредитов, критического снижения спроса на потребительские, автокредиты и другие такие продукты ожидать не стоит, добавил эксперт.

«В отличие от предыдущих кризисов, ужесточение ограничений с большой долей вероятности не будет продолжаться длительное время. А сразу после стабилизации экономики рынок банковских инструментов ожидает послабление, что приведёт к снижению ставок по кредитам», — рассказал специалист.

Сейчас средние ставки по потребительскому кредиту держатся в районе 22—24% годовых, однако с учётом любого сценария есть смысл оформить кредит до конца текущего года, посоветовал Глазков.

«Но даже если этого по объективным причинам сделать не удастся, в 2024 году не стоит полностью отказываться от кредитования. Особенно если заёмные средства помогут решить насущную проблему или просто улучшить качество жизни. А в случае смягчения денежно-кредитной политики государства и, как следствие, снижения ставок можно будет рефинансировать ранее полученный кредит с высокой ставкой», — заключил собеседник RT.

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали RT, как сделать выбор между автокредитом и потребительским кредитом.