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Россияне рассказали, что больше всего любят петь дома и в караоке

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Новое исследование показало, что россияне любят петь. Почти треть (27%) делают это ежедневно. Ещё 43% поют несколько раз в неделю.
Россияне рассказали, что больше всего любят петь дома и в караоке
  • Gettyimages.ru
  • © millann

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Звук».

Каждому третьему (32%) пение приносит радость и удовольствие, 17% помогает отвлечься от работы и ещё 8% — от повседневных забот.

При этом только 4% россиян развивают свои вокальные способности.

Чаще всего респонденты поют у себя дома (50%). Большинство (64%) время от времени ходят в караоке. 28% поют в машине, 14% — в гостях, 8% — в душе. 33% признались, что локация не имеет значения, а 36% участников всё равно, слышит ли их кто-то, — они просто наслаждаются процессом.

Ранее сообщалось, что 80% российских компаний планируют проведение новогодних корпоративов — это показало новое исследование сервиса SuperJob.

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