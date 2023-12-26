В Тюмени возведут 18 новых соцобъектов до 2027 года

Мэр Тюмени Руслан Кухарук в своих соцсетях сообщил, что в городе спроектируют и построят 18 новых социальных объектов до 2027 года.

Об этом информирует URA.RU.

В своём Telegram-канале Кухарук уточнил, что планы по строительству и реконструкции объектов социальной сферы обсудили на заседании коллегии горадминистрации Тюмени.

«По информации ГУС ТО, до 2027 года запланировано проектирование и строительство 18 объектов образования, культуры и спорта», — отметил мэр.

В перечень соцобъектов входят восемь общеобразовательных школ, семь детских садов, одна школа искусств и два крытых катка. В планах также реконструкция нескольких образовательных учреждений.

Ранее, как сообщала газета «Взгляд», зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал об итогах реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 году. За десять месяцев ввод жилья в стране составил 86,2 млн кв. м. До конца года введут в общей сложности 104 млн кв. м. Жилищные условия улучшат 3,7 млн российских семей.