В ЯНАО против охотника возбудили дело за убийство по неосторожности
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ЧП произошло 23 декабря в 80 км от села Толька, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного СУ СКР.
«Местный житель 1967 года рождения, предварительно не изучив сектор обстрела, не удостоверившись в отсутствии людей, произвёл выстрел из карабина в сторону, где в этот момент находился его родственник», — сказано в сообщении на официальном сайте ведомства.
От полученного ранения в грудь 71-летний мужчина скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее сообщалось, что в Туве перед судом предстанет 35-летний россиянин, выстреливший в мужчину из карабина во время охоты.