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В ЯНАО против охотника возбудили дело за убийство по неосторожности

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В Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа следователи возбудили уголовное дело в отношении охотника, который по ошибке застрелил родственника.
В ЯНАО против охотника возбудили дело за убийство по неосторожности
  • Gettyimages.ru
  • © Jose A. Bernat Bacete

ЧП произошло 23 декабря в 80 км от села Толька, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного СУ СКР.

«Местный житель 1967 года рождения, предварительно не изучив сектор обстрела, не удостоверившись в отсутствии людей, произвёл выстрел из карабина в сторону, где в этот момент находился его родственник», — сказано в сообщении на официальном сайте ведомства.

От полученного ранения в грудь 71-летний мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что в Туве перед судом предстанет 35-летний россиянин, выстреливший в мужчину из карабина во время охоты.

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