RT в Telegram
Подпишись

Суд освободил Белых от наказания по делу о превышении полномочий

Короткая ссылка
Октябрьский суд Кирова приговорил ранее осуждённого по делу о взяточничестве бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к 2,5 года лишения свободы по делу о превышении полномочий и освободил его от этого наказания, поскольку истёк срок давности уголовного преследования.
Суд освободил Белых от наказания по делу о превышении полномочий
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщил ТАСС.

«Освободить его от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования и оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления по ч. 3 ст. 286 УК России в связи с отсутствием в его деянии состава преступления», — огласил решение судья.

В начале декабря государственный обвинитель прокуратуры Кировской области запросил для Белых, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, 12 лет лишения свободы.

В сентябре 2020 года сообщалось, что Белых, который отбывает наказание в колонии в Рязанской области, этапировали в Киров.

В 2018 году его приговорили к восьми годам колонии и штрафу по делу о взятках. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить