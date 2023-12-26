Суд освободил Белых от наказания по делу о превышении полномочий

Октябрьский суд Кирова приговорил ранее осуждённого по делу о взяточничестве бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к 2,5 года лишения свободы по делу о превышении полномочий и освободил его от этого наказания, поскольку истёк срок давности уголовного преследования.

Об этом сообщил ТАСС.

«Освободить его от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования и оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления по ч. 3 ст. 286 УК России в связи с отсутствием в его деянии состава преступления», — огласил решение судья.

В начале декабря государственный обвинитель прокуратуры Кировской области запросил для Белых, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, 12 лет лишения свободы.

В сентябре 2020 года сообщалось, что Белых, который отбывает наказание в колонии в Рязанской области, этапировали в Киров.

В 2018 году его приговорили к восьми годам колонии и штрафу по делу о взятках.