Суд освободил Белых от наказания по делу о превышении полномочий
- РИА Новости
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Об этом сообщил ТАСС.
«Освободить его от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования и оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления по ч. 3 ст. 286 УК России в связи с отсутствием в его деянии состава преступления», — огласил решение судья.
В начале декабря государственный обвинитель прокуратуры Кировской области запросил для Белых, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, 12 лет лишения свободы.
В сентябре 2020 года сообщалось, что Белых, который отбывает наказание в колонии в Рязанской области, этапировали в Киров.
В 2018 году его приговорили к восьми годам колонии и штрафу по делу о взятках.