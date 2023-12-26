Замглавы Росфинмониторинга объяснил включение Акунина в список экстремистов

Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд объяснил включение писателя Бориса Акунина в список причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

Как он отметил в интервью РБК, соответствующий список формируется на основании процессуальных решений, которые принимают следственные или судебные органы.

«Вы можете открыть закон, там всё написано: основания включения, всё по пунктам, основания исключения и ведомства, которые принимают эти решения», — заявил Негляд.

По его словам, в ведомство присылают копию соответствующего решения, например подтверждение возбуждения уголовного дела, и на его основании лицо вносится в список.

«Мы не можем не внести, не можем внести по собственному решению — мы формируем общий список согласно закону», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в выпускающем книги Акунина издательстве «Захаров» проводятся обыски.

* Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности, 18.12.2023.