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В Курганской области ввели ограничения для транспорта на дорогах из-за метелей

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В Курганской области ввели временные ограничения для пассажирского транспорта и грузовых машин на федеральных трассах по причине снегопада, метелей и гололёда.
В Курганской области ввели ограничения для транспорта на дорогах из-за метелей
  • Gettyimages.ru
  • © Mint Images

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Упрдор «Южный Урал».

Там уточнили, что временные ограничения 26 декабря с 09:00 по местному времени вводятся на участках федеральных трасс: 55-й км — 171-й км автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, а также 125-й км — 220-й км автодороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган.

Снятие ограничений планируется на 15:00 этого же дня. Однако если непогода продолжится, то запрет для пассажирских автобусов, такси и грузовых машин может быть продлён.

Ранее RIA56 со ссылкой на региональное МЧС сообщало о штормовом ветре в Оренбургской области в ночь на 26 декабря.

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