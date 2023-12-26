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Шестилетняя девочка укололась о найденный в детсаду Подмосковья шприц

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Шестилетний ребёнок укололся о найденный на прогулке в детсаду Подмосковья шприц.
Шестилетняя девочка укололась о найденный в детсаду Подмосковья шприц
  • РИА Новости

«Воспитанники одного из детских садов города Орехово-Зуева на прогулке обнаружили пустой шприц возле забора. В результате шестилетняя девочка получила инъекционные повреждения запястья и кисти», — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Девочке оказали необходимую медпомощь. Прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия.

Ранее в столичном главке МВД России со ссылкой на данные экспертизы заявили, что ребёнок укололся шприцем с мефедроном в машине каршеринга в Москве.

В Москве задержали мужчину по делу об уколе ребёнка шприцем в каршеринге.

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