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В Москве задержали мужчину по делу об уколе ребёнка шприцем в каршеринге

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В пресс-службе столичной прокуратуры заявили о задержании мужчины по делу об уколе ребёнка шприцем с мефедроном в каршеринге.
В Москве задержали мужчину по делу об уколе ребёнка шприцем в каршеринге
  • РИА Новости

«Установлен и доставлен в правоохранительные органы мужчина, употребивший наркотик в автомашине каршеринга», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что задержанным является неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков уроженец Ставропольского края 1986 года рождения.

В прокуратуре напомнили, что инцидент со шприцем расследуется в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 228.1 УК России.

Ранее в столичном главке МВД России со ссылкой на данные экспертизы заявили, что ребёнок укололся шприцем с мефедроном в машине каршеринга в Москве.

Президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, руководитель наркологической клиники Руслан Исаев прокомментировал в беседе с RT данный инцидент.

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