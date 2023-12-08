В Москве задержали мужчину по делу об уколе ребёнка шприцем в каршеринге

В пресс-службе столичной прокуратуры заявили о задержании мужчины по делу об уколе ребёнка шприцем с мефедроном в каршеринге.

«Установлен и доставлен в правоохранительные органы мужчина, употребивший наркотик в автомашине каршеринга», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что задержанным является неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков уроженец Ставропольского края 1986 года рождения.

В прокуратуре напомнили, что инцидент со шприцем расследуется в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 228.1 УК России.

Ранее в столичном главке МВД России со ссылкой на данные экспертизы заявили, что ребёнок укололся шприцем с мефедроном в машине каршеринга в Москве.

Президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, руководитель наркологической клиники Руслан Исаев прокомментировал в беседе с RT данный инцидент.