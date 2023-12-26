Росфинмониторинг фиксирует сокращение потоков сомнительных операций через Россию
Об этом он сказал в интервью РБК.
«Могу сказать, что мы зафиксировали сокращение подозрительного как исходящего, так и входящего потока в нашу страну в последние два года. Этот факт есть. Но надо понимать, что преступный бизнес тоже ищет новые формы, новые направления», — сказал он.
По его словам, подозрительные трансграничные финансовые потоки в настоящий момент переориентируются на другие регионы.
«Мы выстраиваем сейчас взаимодействие с зарубежными партнёрами, чтобы эти потоки были более прозрачными и было лучшее понимание для госорганов наших стран», — добавил он.
Отдельно Негляд добавил, что ведомство постоянно проводит работу по корректировке перечня сомнительных операций.
Ранее президент России Владимир Путин назначил Антона Лисицына заместителем директора Росфинмониторинга.