Росфинмониторинг фиксирует сокращение потоков сомнительных операций через Россию

Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд заявил, что ведомство с началом санкций фиксирует сокращение как исходящего, так и входящего потока подозрительных операций в стране.

Об этом он сказал в интервью РБК.

«Могу сказать, что мы зафиксировали сокращение подозрительного как исходящего, так и входящего потока в нашу страну в последние два года. Этот факт есть. Но надо понимать, что преступный бизнес тоже ищет новые формы, новые направления», — сказал он.

По его словам, подозрительные трансграничные финансовые потоки в настоящий момент переориентируются на другие регионы.

«Мы выстраиваем сейчас взаимодействие с зарубежными партнёрами, чтобы эти потоки были более прозрачными и было лучшее понимание для госорганов наших стран», — добавил он.

Отдельно Негляд добавил, что ведомство постоянно проводит работу по корректировке перечня сомнительных операций.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Антона Лисицына заместителем директора Росфинмониторинга.