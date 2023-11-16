Путин назначил Лисицына заместителем директора Росфинмониторинга
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Соответствующий документ опубликован на правовом портале. Указ вступает в силу со дня его подписания — 16 ноября.
«Назначить Лисицына Антона Сергеевича заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу», — говорится в указе, подписанном главой государства.
По данным сайта Росфинмониторинга, до своего назначения Лисицын был исполняющим обязанности заместителя директора службы.
Ранее Путин подписал указ о назначении нового посла России в Камеруне. Им стал российский дипломат Георгий Тодуа.