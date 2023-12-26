Новогодний салют и подарки попали в число нелюбимых традиций среди россиян

Российские аналитики провели исследование с целью выяснить, какие новогодние традиции россияне соблюдают, а также от каких они хотели бы отказаться.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные исследовательской платформы «Кукушка».

В числе самых распространённых новогодних традиций — украшение ели, подарки для близких и общение в семейном кругу. Каждый десятый проводит предновогоднюю уборку, 8% россиян смотрят «Иронию судьбы» и «Голубой огонёк».

Есть и традиции, от которых россияне хотели бы отказаться. Среди них первое место делят «запускать салют» и «дарить подарки».

Почти половина (48%) россиян рассказали, что играют в «Тайного Санту». Ещё 44%, принявшие участие в опросе, устраивают новогодние фотосессии.

По данным исследования, 88% семей с детьми до 12 лет рассказывают им про Деда Мороза, а встречают Новый год вместе с детьми 93% россиян.

Ранее главный педиатр Московской области Нисо Одинаева в беседе с «Радио 1» рассказала, какие подарки не стоит дарить детям на Новый год.