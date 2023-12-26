МГТУ Баумана подготовил новогодние мастер-классы для детей

Уникальные мастер-классы для детей от шести лет, посвящённые новогодней и рождественской тематике, подготовила научная станция МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«До 8 января 2024 года посетители смогут изготовить механические поделки, изучить основы электроники, а также погрузиться в мир науки и новогодних чудес», — сказано в заявлении.

Площадка находится на Вешняковской улице, вл. 16.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что в колледжах Москвы в 2024 году создадут более 90 новых лабораторий и мастерских и обновят около 230 уже имеющихся.