В ЦИК России допустили голосование на выборах президента с украинским паспортом

Глава ЦИК России Элла Памфилова допустила возможность голосования на выборах президента с украинским паспортом в новых регионах.

«Важно, что люди, которые там живут постоянно, но по каким-то обстоятельствам не смогли получить ещё паспорт России или что-то с ним произошло, имеют право проголосовать по тому документу, который удостоверяет их личность», — сказала она в интервью ТАСС.

Однако, по словам Памфиловой, окончательное решение о документах для голосования будут принимать местные власти.

Ранее Центризбирком России принял решение о том, что голосование на выборах президента, назначенных на март 2024 года, также пройдёт в четырёх новых регионах, в которых действует военное положение.

Как заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев, ЦИК готова к попыткам срыва президентских выборов в новых регионах России.