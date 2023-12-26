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В ЦИК России допустили голосование на выборах президента с украинским паспортом

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Глава ЦИК России Элла Памфилова допустила возможность голосования на выборах президента с украинским паспортом в новых регионах.
В ЦИК России допустили голосование на выборах президента с украинским паспортом
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Важно, что люди, которые там живут постоянно, но по каким-то обстоятельствам не смогли получить ещё паспорт России или что-то с ним произошло, имеют право проголосовать по тому документу, который удостоверяет их личность», — сказала она в интервью ТАСС.

Однако, по словам Памфиловой, окончательное решение о документах для голосования будут принимать местные власти.

Ранее Центризбирком России принял решение о том, что голосование на выборах президента, назначенных на март 2024 года, также пройдёт в четырёх новых регионах, в которых действует военное положение.

Как заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев, ЦИК готова к попыткам срыва президентских выборов в новых регионах России.

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