Булаев: ЦИК готова к попыткам срыва президентских выборов в новых регионах

Центральная избирательная комиссия готова к попыткам срыва президентских выборов в новых регионах России. Об этом сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

По его словам, есть люди, которые негативно относятся к самой избирательной кампании в России, они не скрывают, что будут делать всё возможное, чтобы запугать граждан, чтобы сорвать голосование.

«Что-то подобное мы проходили на референдуме и проходили в единый день голосования, и мы в принципе к этому готовы», — приводит РИА Новости слова Булаева.

Ранее в ЦИК заявили, что проведение выборов президента на территории новых российских регионов возможно, с этим согласны Минобороны, ФСБ и местные власти.