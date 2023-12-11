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Булаев: ЦИК готова к попыткам срыва президентских выборов в новых регионах

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Центральная избирательная комиссия готова к попыткам срыва президентских выборов в новых регионах России. Об этом сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.
Булаев: ЦИК готова к попыткам срыва президентских выборов в новых регионах
  • Gettyimages.ru

По его словам, есть люди, которые негативно относятся к самой избирательной кампании в России, они не скрывают, что будут делать всё возможное, чтобы запугать граждан, чтобы сорвать голосование.

«Что-то подобное мы проходили на референдуме и проходили в единый день голосования, и мы в принципе к этому готовы», — приводит РИА Новости слова Булаева.

Ранее в ЦИК заявили, что проведение выборов президента на территории новых российских регионов возможно, с этим согласны Минобороны, ФСБ и местные власти.

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