ЦИК назвала возможным проведение выборов президента в новых регионах России

Проведение выборов президента на территории новых российских регионов возможно, с этим согласны Минобороны, ФСБ и местные власти. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии России.

В пресс-службе ЦИК отметили, что консультации по этому вопросу прошли 11 декабря. Участие в них приняли зампредседателя и секретарь ЦИК Николай Булаев и Наталья Бударина, а также представители Минобороны, ФСБ и руководства ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов главы государства на территории данных субъектов», — говорится в сообщении.

Ранее депутат Государственной думы Василий Пискарёв заявил об активизации спецслужб НАТО в преддверии выборов в России.