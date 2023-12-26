Жителя Сахалина осудили на 15 лет за госизмену и подготовку диверсии

Жителя Сахалина приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену и подготовку диверсии, сообщает региональное управление ФСБ России.

«Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина России... признанного виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (приготовление к диверсии) и ст. 275 (государственная измена) УК России», — приводит сообщение РИА Новости.

Установлено, что россиянин действовал под руководством украинских спецслужб и готовил диверсию на объекте топливно-энергетической системы острова. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы.

Ранее суд в Хабаровском крае отправил на 9,5 года в колонию строгого режима жителя региона за госизмену.

Также против жителя Архангельской области возбудили дело о госизмене в пользу Украины.