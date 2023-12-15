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Против жителя Архангельской области возбудили дело о госизмене в пользу Украины

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В отношении жителя Архангельской области возбудили уголовное дело о государственной измене, его подозревают в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
Против жителя Архангельской области возбудили дело о госизмене в пользу Украины
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба регионального УФСБ.

«Следственным подразделением России по Архангельской области в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что мужчина вступил в сговор с украинскими спецслужбами, чтобы в дальнейшем осуществить диверсионно-террористические действия в России.

По данным ведомства, он должен был устроить теракт в войсковой части в Архангельской области.

Мужчину задержали.

Ранее сотрудники ФСБ России по Ростовской области задержали гражданина Украины, который подозревается в шпионаже в интересах разведки Украины.

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