Против жителя Архангельской области возбудили дело о госизмене в пользу Украины
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба регионального УФСБ.
«Следственным подразделением России по Архангельской области в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене», — приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что мужчина вступил в сговор с украинскими спецслужбами, чтобы в дальнейшем осуществить диверсионно-террористические действия в России.
По данным ведомства, он должен был устроить теракт в войсковой части в Архангельской области.
Мужчину задержали.
Ранее сотрудники ФСБ России по Ростовской области задержали гражданина Украины, который подозревается в шпионаже в интересах разведки Украины.