Собянин: парковки в Москве с 1 по 8 января будут бесплатными

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что парковки в столице с 1 по 8 января будут бесплатными.

«С 1 по 8 января парковки в Москве будут бесплатными», — написал он в своём Telegram.

Он уточнил, что речь идёт про все улицы, включая те, где действуют тарифы на парковку 380 рублей в час и 450 рублей в час.

«Парковки со шлагбаумом в эти дни продолжат работать по своим обычным тарифам», — добавил Собянин.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в Москве откроют три новые перехватывающие парковки на 385 мест.