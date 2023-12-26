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Собянин: парковки в Москве с 1 по 8 января будут бесплатными

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что парковки в столице с 1 по 8 января будут бесплатными.

«С 1 по 8 января парковки в Москве будут бесплатными», — написал он в своём Telegram.

Он уточнил, что речь идёт про все улицы, включая те, где действуют тарифы на парковку 380 рублей в час и 450 рублей в час.

«Парковки со шлагбаумом в эти дни продолжат работать по своим обычным тарифам», — добавил Собянин.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в Москве откроют три новые перехватывающие парковки на 385 мест.

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